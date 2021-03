WhatsApp, adesso si può chiamare e videochiamare dal pc. Ecco come fare

09/03/2021 14:00:00

Come chiamare e videochiamare con WhatsApp Web da PC: l’opzione per utilizzare le chiamate audio e video attraverso la versione online della popolare app di messaggistica è ora disponibile ma bisogna seguire alcuni precisi passaggi.

Con la pandemia che in Italia apre ormai alla terza ondata effettuare videochiamate e chiamate su WhatsApp è diventato ormai fondamentale per tantissimi utenti: quando non è possibile farlo attraverso lo smartphone però è la versione Web a tornare utile, da tanti utilizzata mentre svolgono attività di lavoro, studio o ricerca al PC.

Un nuovo aggiornamento permetterà di effettuare le chiamate e le videochiamate anche attraverso WhatsApp Web, o meglio, attraverso WhatsApp Online, l’app apposita da installare su PC Windows 10 e MacBook con MacOS.

Per usare queste nuove opzioni non bisogna affidarsi a WhatsApp Web quindi ma alla versione app per desktop disponibile su Windows e MacBook disponibile a questo link.

Se avete un PC con Windows cliccate su “Scarica per Windows 64-Bit” mentre se avete MacOS cliccate su “Scarica per Mac OS X 10.10” e successive.

Una volta installato ed effettuato l’accesso aprite la conversazione con il contatto desiderato: in alto a destra troverete ora l’icona per effettuare chiamate e videochiamate.

Sarà possibile effettuare chiamate audio e video da PC a un dispositivo mobile e viceversa, ma non è ancora disponibile la funzione per chiamate e videochiamate di gruppo (quindi all’interno dei gruppi WhatsApp non troveremo ancora l’icona).