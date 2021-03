Fusione Trapani-Erice, il comitato incontra Guaiana e Nacci

09/03/2021 20:03:00

Il Comitato per la fusione Trapani-Erice, stamane, ha incontrato a Palazzo Cavarretta, a Trapani, i presidenti dei Consigli comunali di Trapani ed Erice Giuseppe Guaiana e Luigi Nacci. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le linee programmatiche e la direzione in cui intende muoversi il Comitato per giungere all'obiettivo della fusione dei comuni di Trapani ed Erice. Per il Comitato erano presenti Salvatore Aleo, Giusy Bonomo, Giovanni De Santis, Gero Accardo, Nino Licata.

Quella di oggi è stata la prima uscita ufficiale del Comitato “Vogliamo Trapani ed Erice un solo Comune” proprio per rispetto dei protocolli istituzionali e di interlocuzione con rappresentanti politici, amministrativi e di governo del territorio, ha deciso di strutturarsi secondo un preciso organigramma

Presidente: Salvatore Aleo; Vicepresidente vicaria: Giusy Bonomo; Vicepresidente portavoce; Giovanni De Santis; Segretaria: Lory Di Vita; Tesoriere: Vito Callotta; Segretario organizzativo e referente con le istituzioni: Gero Accardo; Consiglieri: Antonino Licata, Filippo Asaro, Ezio Ricevuto, Fausto Garuccio, Orazio Mistretta; Presidente onorario: Ignazio Grimaldi.

Organo dei Garanti: Salvatore Alagna; Lelio Brancato; Giancarlo Pocarobba. Addetto Stampa: Fabio Pace.

Il Comitato inoltre costituirà sei gruppi di lavoro per analizzare i diversi aspetti e i risvolti giuridici, amministrativi, economici, sociali, urbanistici, culturali che implicitamente deriveranno sia dalle frasi prodromiche, sia da quelle successive al processo di fusione dei comuni di Trapani ed Erice.