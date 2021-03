"Voglia di gente", il canto di speranza dei musicisti di Marsala. Il video 

09/03/2021 20:58:00

Si chiama "Voglia di gente" il video realizzato da trenta musicisti di Marsala su parole e musica di Giovanni Gaudino e Giacomo Bertuglia. Un inno alla musica, all'arte, alla voglia di ritrovarsi, presto, tra la gente, superata l'emergenza Covid.

"Abbiamo donato questo video al Sindaco di Marsala per rimarcare il disagio dei musicisti per la forzata interruzione del vitale contatto con il pubblico e per cantare un inno di speranza per la auspicata fine della pandemia" dica Giovanni Gaudino.

"Grazie ai trenta musicisti che hanno contribuito a realizzare questo video ed un grazie particolare a Giacomo Bertuglia che, oltre ad aver musicato il mio testo ha arrangiato e coordinato questo video", conclude.

Qui il video.