Un anno di Coronavirus in provincia di Trapani. Il videoracconto

10/03/2021 06:00:00

Il 10 Marzo 2020 viene registrato il primo caso di Coronavirus in provincia di Trapani.

E' l'inizio dell'incubo Covid, anche per noi. Il lockdown, con le strade deserte e le persone in casa. Dalle finestre sventolano le bandiere italiane, dai balconi si affacciano i musicisti. I casi aumentano, Salemi diventa zona rossa. Anche al carcere di Trapani scoppia la rivolta, come in tutta Italia. La crisi, i poveri sempre più poveri, e la macchina della solidarietà che si mette in moto. Ristoranti, bar, negozi chiusi soffrono il lockdown. Poi le prime riaperture, e un'estate “Covid Free”, con feste e assembramenti. Ma i casi tornano ad aumentare, si fanno i tamponi in strada. Arriva la seconda ondata, e gli ospedali si riempiono. Proprio lì, davanti il Covid Hospital di Marsala, la passerella per il Padiglione Covid. Arrivano i vaccini. Una nonnina di 100 anni guarisce dal virus, un segnale di speranza.

Ripercorriamo un anno di Covid in provincia di Trapani con le immagini che hanno segnato questo periodo in cui è cambiata la nostra vita.