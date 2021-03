Covid: 15 ricoverati a Marsala, nessuno in terapia intensiva. Il sindaco annuncia nuove misure anti-contagio

11/03/2021 20:49:00

Sono 15 le persone affette da Covid-19 e ricoverate al "Paolo Borsellino" di Marsala. Nessuno tra tutti i pazienti ricoverati al Covid Hospital si trova in terapia intensiva.

Numeri confortanti sull'attuale situazione Covid in città, che sono stati sintetizzati dal punto sulla pandemia fatto dal sindaco di Marsala, Massimo Grillo, nella giornata in cui i positivi sono, purtroppo, tornati ad aumentare in città. Sono infatti 100 gli attuali contagiati.

Il primo cittadino annuncia nuove misure anti-contagio che saranno valide già dal prossimo fine settimana, rivolgendo ai cittadini un nuovo appello a non mollare, a non abbassare la guardia e a rispettare le regole. Sul fronte vaccini, in città, ha comunicato il sindaco, sono circa 250-300 le inoculazioni giornaliere. Sono iniziate anche quelle domiciliari, ma stanno andando un po' a rilento.