Visodent gruppo odontoiatrico presente in Sicilia con sette centri e uno anche di medicina estetica

11/03/2021 09:00:00

In questo articolo parliamo di Visodent, il gruppo odontoiatrico siciliano che è presente con sette centri a Palermo, Catania, Modica, Messina e Trapani e con un centro anche di medicina estetica a Catania. Il gruppo ha una filosofia che mette al centro il paziente e per questo collabora solo con i migliori professionisti del settore e con fornitori di comprovata qualità.



Una carie, un’incidente o un trauma possono provocare la perdita di uno o più denti ed essere causa di una o più mancanze; le mancanze sono un problema non solo estetico, perché rendono difficile la masticazione e possono provocare difficoltà nel parlare e nel pronunciare correttamente le parole. In questi casi, gli impianti solo una soluzione rapida ed efficace che risolve in maniera definitiva la perdita degli elementi e ti restituisce l’opportunità di mangiare con piacere, di tornare a parlare correttamente e di sfoggiare un sorriso sano e brillante.

In Visodent, per garantire un risultato ottimo, per i trattamenti di implantologia utilizzano solo impianti in titanio con una corona in zirconio, materiali con basso rigetto e che offrono risultati efficaci e duraturi nel tempo.

Se sei paziente di Visodent puoi scegliere l’implantologia a carico immediato, una soluzione implantologica rapida, poco invasiva e senza punti di sutura adatta sia per denti singoli che per le intere arcate che ti permette di tornare a sorridere in un solo giorno e con una sola seduta o comunque in tempi rapidi*.

Per realizzare il trattamento è necessario che l'osso gengivale sia sufficientemente conservato o in caso contrario sarà possibile valutare la possibilità di un innesto di osso nel tessuto.

*Prima di realizzare il trattamento è necessaria una visita completa e la valutazione del medico odontoiatrico.