Sicilia, da lunedì vietata la consumazione all'interno di bar e ristoranti

12/03/2021 15:41:00

Da lunedì in Sicilia sarà vietata la consumazione all'interno delle attività di ristorazione anche a pranzo ma resta sempre consentito l'asporto fino alle 22.

La Sicilia infatti torna ad essere da lunedì 15 Marzo zona arancione (e a Pasqua e Pasquetta sarà zona rossa). Lo ha deciso il governo, e lo abbiamo anticipato stamattina su Tp24.

Per i bar l'asporto di bevande è consentito fino alle 18. E' vietata la consumazione nei pressi dell'esercizio commerciale. Niente limiti orari per la consegna a domicilio. Sono aperti i negozi al dettaglio mentre i centri commerciali chiudono nei giorni festivi e prefestivi. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure per il contrasto all'emergenza Covid. Da lunedì 15 marzo, come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, tutte le zone gialle vengono portate in arancione. E poi viene reso più tempestivo l'ingresso in area rossa: tutte le Regioni che hanno incidenza settimanale" di Covid-19 "superiore a 250 casi su 100mila" verranno inserite in zona rossa. Le regioni arancioni hanno facoltà di mettere 'in rosso' le province o sub province che hanno incidenza di alto rischio contagio. Le nuove misure restrittive saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone.