Petrosino: trovato un carico di droga in spiaggia 

12/03/2021 07:22:00

Ennesimo ritrovamento di droga abbandonata nelle spiagge della provincia di Trapani. Un carico con dieci panetti di droga, infatti, è stato trovato da un passante sulla spiaggia di Petrosino, piccolo comune costiero tra Marsala e Mazara del Vallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Si tratta di quasi un chilo e mezzo di hashish diviso in 10 panetti.

I 10 involucri spiaggiati erano in buono stato di conservazione e il contenuto, venduto al dettaglio, avrebbe fruttato circa 10mila euro. La droga è stata sequestrata e si indaga per capirne la provenienza.

Il carico di droga spiaggiato è addirittura il quarto ritrovamento nelle nostre zone, dopo Tre Fontane (qui l'articolo), Birgi, Pizzolungo (qui l'articolo). E si infittisce il mistero. La teoria più probabile è che si tratta di carichi di droga persi dai trafficanti sulla rotta Nord Africa - Italia. C'è chi sospetta invece che ci sia stato il naufragio di qualche imbarcazione. C'è poi il mistero anche dei sub trovati morti sulle nostre spiagge.

Come ricorda Repubblica, a gennaio 2020, i corpi di tre uomini in muta da sub, morti non si sa dove, come e quando, resi irriconoscibili dall’acqua, affiorarono uno dopo l’altro sulle spiagge della Sicilia settentrionale. Caratteristiche dei tre cadaveri: razza caucasica, nessun segno di violenza, tutti con tatuaggi: un pipistrello sulle scapole, un tribale sull’avambraccio sinistro, due lettere tra cui una M (le iniziali di un nome?), alcune frasi in inglese. Uno calzava scarpe da tennis. Negli stessi giorni, su altre cinque spiagge in punti diversi dell’isola, vengono trovati 128 chili di hashish, tutti in pacchi da 30 chili con sessanta panetti da 50 grammi ciascuno, confezionati in modo identico (valore: più di un milione di euro).

Ipotesi partorite dai magistrati: la droga era a bordo di un’imbarcazione naufragata intorno a metà dicembre 2019, quando la zona fu investita da una fortissima burrasca di maestrale; forse la roba era nascosta in reti sotto la chiglia di una nave madre, e i tre sub dovevano recuperare il carico.