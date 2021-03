Una 16enne di Alcamo nominata "Alfiere della Repubblica" da Mattarella

13/03/2021 22:10:00

C'è anche una crocerossina di 16 anni di Alcamo tra i 28 giovani Alfieri della Repubblica premiati dal Presidente Mattarella.

Si tratta di Maria Piera Calandra, 16 anni, che da due anni presta servizio di volontariato con la Croce Rossa di Alcamo. Da quando è scoppia la pandemia il suo senso civico è aumentato, e ha deciso di dare una mano a chi ne ha più bisogno.

Durante il primo lockdown, infatti, è stata impegnata nella distribuzione di spesa alle famiglie in difficoltà, farmaci a domicilio e adesso sta assistendo gli anziani in fila in ospedale in attesa di essere vaccinati. Maria Pia è una delle protagoniste della campagna “Il tempo della gentilezza”, promossa dalla Croce rossa italiana l'anno scorso per far fronte all'emergenza Coronavirus. Un'emozione incredibile per la giovane alcamese, e tanto orgoglio per tutta la città.