Sicilia in zona arancione. Spostamenti, bar, scuole. Ecco le nuove regole

13/03/2021 10:48:00

Da lunedì 15 marzo la Sicilia torna in zona arancione. Vediamo cosa si può fare e cosa no, cosa resta aperto e cosa chiude, dove si può andare, e come cambierà, di nuovo, la nostra vita per le prossime settimane.



SCUOLE

Restano aperte. Dagli asili alle scuole medie tutti gli alunni vanno regolarmente in

aula mentre nelle scuole superiori è prevista la didattica in presenza a rotazione degli alunni in una percentuale tra il 50 e il 75 per cento e per gli altri la Dad. In base all'andamento del contagio, all'incidenza delle varianti, i governatori possono disporre delle limitazioni in alcuni comuni, o nelle province dove si registrano più di 250 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti.

BAR E RISTORANTI

Addio pranzo fuori. Bar e ristoranti possono fare solo asporto, non sarà possibile consumare all'interno del locale. Bar e ristoranti possono fare consegne a domicilio (sempre) o asporto fino alle 22 ad eccezione delle attività senza cucina che, dalle 18, non possono vendere per asporto. Sarà comunque vietato consumare nei pressi del locale.

FAR VISITA A PARENTI E AMICI

Si può fare, ma una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22, ( al massimo due persone con al seguito bambini sotto i 14 anni o persone disabili in affidamento).. Ma soltanto all’interno del proprio comune. Nei tre giorni festivi e prefestivi, dalla vigilia di Pasqua a Pasquetta compresa, lo spostamento per far visita ad amici e parenti, alle stesse condizioni, sarà consentito all’interno della regione.

SPOSTAMENTI

Ci si può muovere liberamente all'interno del proprio Comune. Serve l'autocertificazione per andare fuori dal comune, e lo si può fare per lavoro, studio, salute o necessità.

SECONDE CASE

Si può andare nelle seconde case, dentro e fuori regione, con il proprio nucleo familiare e se non sono abitate da altre persone. Bisogna essere proprietari o affittuari della casa in data precedente al 15 gennaio 2021, e sono esclusi gli affitti brevi.

SPORT

Si può fare sport all'interno del proprio comune, anche in parchi e giardini, sempre all'aperto e in forma individuale, mantenendo la distanza di due metri da altre persone. Restano aperti circoli e centri sportivi all’aperto. Restano chiuse palestre e piscine.

NEGOZI

Aperti, con i consueti orari. Nel fine settimana chiusi i centri commerciali e le gallerie, aperti alimentari e generi di prima necessità.

MUSEI E MOSTRE

Chiusi, di nuovo, come cinema, teatri e luoghi culturali.