Coronavirus, i dati di oggi in Sicilia. Meno contagi prima della "zona arancione"

14/03/2021 19:17:00

Nella giornata che precede l'ingresso in "zona arancione" della Sicilia, diminuiscono i nuovi contagi da Coronavirus. Sono 613, infatti, i nuovi positivi. Dato in leggero calo rispetto a ieri (+650). Sono 21.814 i tamponi processati. Le vittime sono 13, in totale dall'inizio della pandemia, sono morte nell'isola 4344.

Aumenta il tasso di positività: 2,8% oggi, contro il 2,5 di ieri (e 2,6 della settimana scorsa). In totale nell'Isola ci sono attualmente 14.323, con un aumento di 453 casi rispetto a ieri. I guariti sono 147.

Leggere crescita del numero delle persone ricoverate, +7 rispetto a ieri, per un totale di 691. Stabili le terapie intensive (100 in totale), con un solo ingresso nelle ultime 24 ore.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 220 casi (-67 rispetto a ieri), Catania 124 (+28), Messina 44 (+13), Siracusa 55, Trapani 5, Ragusa 45, Caltanissetta 51, Agrigento 65, Enna 4.

La Sicilia è al nono posto tra le regioni nel contagio giornaliero di oggi. Anche se la curva epidemiologica e abbastanza stabile da giorni, da domani, l'Isola tornerà zona arancione con nuove restrizioni e nuove chiusure.