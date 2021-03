Trapani, gli assembramenti nell'ultimo giorno di zona gialla

15/03/2021 09:01:00

L'ultimo giorno di zona gialla a Trapani è stato caratterizzato da assembramenti soprattutto nella zona del centro storico.

Giovani e giovanissimi, molti dei quali sprovvisti di mascherine, assiepati davanti ai locali in barba al Covid e all'impennata di contagi che hanno fatto si che da oggi mezza Italia è tornata a colorarsi di rosso. In un bar, nella zona del porto, è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Da oggi la provincia di Trapani torna ad essere arancione con restrizioni anche per quanto riguarda gli spostamenti