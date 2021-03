Covid, muore a 58 anni Vito Adamo di Alcamo 

16/03/2021 11:22:00

Nuova vittima del coronavirus in provincia di Trapani. E' Vito Adamo, di 58 anni, di Alcamo. Adamo era molto conosciuto nell'ambito del mondo calcistico locale perché era magazziniere della scuola calcio Adelkam.

A causa del Covid è stato ricoverato per due settimane all'ospedale di Partinico, ma non ce l'ha fatta. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio dal mondo sportivo di Alcamo e non solo, dato che Adamo aveva accompagnato la squadra in diversi tornei giovanili in tutta Italia.

"Allegro e sorridente, sempre umile e disponibile con tutti" lo ricordano dalla società Costa Gaia Adelkam.