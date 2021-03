Domani a Trapani, Musumeci e Razza inaugurano il centro per i vaccini 

16/03/2021 15:20:00

Apre domani alle 10.30 il Centro vaccinale di Trapani allestito al "Centro Polifunzionale per l’integrazione degli immigrati" in via Salemi (Contrada Cipponeri) che darà il via alla campagna vaccinale anti-Covid nella provincia di Trapani.

Per l'occasione saranno presenti il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Si tratta dell'ottavo Hub vaccinale siciliano (dopo Agrigento, Ragusa, Palermo, Catania, Siracusa, Messina e Caltanissetta), messo in piedi grazie all’accordo stipulato tra Asp e Comune di Trapani, proprietario dell'immobile. La struttura, i cui locali sono stati adeguati dalla Protezione civile regionale, prevede al suo interno 20 postazioni che possono operare contemporaneamente.