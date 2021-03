Campobello, è scomparso di nuovo Giovanni Russo. Chi l'ha visto?

17/03/2021 18:41:00

Ancora una volta, Russo Giovanni, 28enne di Campobello di Mazara, si è allontanato da casa e non si hanno più sue notizie dallo scorso 15 marzo 2021.

Ha denunciato la sua scomparsa il padre, che ha fatto sapere che, dopo essere uscito di casa lunedì scorso, non vi ha fatto più rientro. Quando si è allontanato indossava un paio di pantaloni neri e una maglia grigia e si è allontanato, a quanto pare, a piedi. E' stato visto l'ultima volta al bar della Stazione Ferroviaria, intorno alle 17:30 di lunedì 15 marzo 2021. Non si conoscono le cause dell'allontanamento. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine.

In precedenti occasioni, Russo Giovanni è stato visto, oltre che a Campobello di Mazara, anche a Castelvetrano (Triscina e Selinunte) e a Mazara del Vallo. Chiunque avesse sue notizie o lo incontri, è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine.



Carabinieri: 0924/911407 – 0923/932858

Polizia Municipale: 335/7442592