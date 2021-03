L'hub vaccinale e le "passerelle". Garuccio attacca Tranchida

17/03/2021 15:34:00

“Troppe passerelle mediatiche”. In polemica con il presidente della Regione Nello Musumeci, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, questa mattina, ha disertato la cerimonia di inaugurazione del centro vaccinale allestito nella struttura polifunzionale per l'integrazione dei migranti, di contrada Cipponeri.

Una assenza, la sua, che non è passata inosservata. Ed è subito polemica. Ad innescarla la consigliera comunale Anna Garuccio che parla di “assoluta assenza del senso delle istituzioni da parte di chi avrebbe dovuto dare il benvenuto al presidente in rappresentanza dei cittadini trapanesi, accanto al vescovo di Trapani, al prefetto e a tutti i sindaci presenti dell’intera provincia e dei deputati del territorio”.



“Aldilà delle posizioni politiche spesso antitetiche, - aggiunge - deve esistere un senso del dovere, delle istituzioni, del ruolo di rappresentanza dignitoso dei propri cittadini, che deve andare aldilà dei limiti caratteriali. Stamane per l’ennesima volta i cittadini trapanesi sono stati coinvolti dal loro primo cittadino in una polemica sterile”. Garuccio ricorda “che è stata l’Agenzia del farmaco italiana a sospendere immediatamente e in via precauzionale il vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, in linea con la decisione degli altri Paesi europei e in attesa di un parere dell’Ema”.