Marsala Schola, l'ente e l'Isola

18/03/2021 13:20:00

Marsala Schola ed Isola. L'ente partecipato dal comune di Marsala e la sua sorte, sta creando parecchi mugugni nella maggioranza "bulgara" dell'amministrazione M. Grillo da quando la vicenda è approdata a palazzo VII Aprile.

L'istituzione prende il nome dall'isola più piccola dello stagnone ,appunto la Scuola - in dialetto Schola-, collocata tra Mozia e l'Isola Grande. Durante il periodo romano vi era una scuola di retorica, dalla quale deriva il toponimo, dove tra l'altro si pensa che insegnasse Cicerone ai tempi in cui lui era questore della città lilibetana. Nel dicembre 2015 nacque il "Progetto Schola", con l'obiettivo di riqualificare l'isola. Grazie alla denuncia del geologo e studioso Aldo Nocitra che rese noto come l'isola fosse in completo stato di abbandono. Il "piano" fu un 'iniziativa dell'ex consigliere comunale di "Cambiamo Marsala" Daniele Nuccio. Un progetto che ebbe genesi dalla esigenza di riqualificare l'unica isola dello Stagnone di proprietà del Comune e che avrebbe portato la stessa ad essere un "un punto di attrazione turistica nel suo genere". L'ente vive la stessa condizione. Lo conferma la volontà dell'ex amministrazione di liquidarla, ma respinta dal consiglio comunale. Anche il sindaco attuale ha espresso l'intenzione di chiuderla. Poi in preda ad una "schizofrenia" politica amministrativa ha nominato il CdA ,composto , dall'ex consigliera comunale Ginetta Ingrassia fedelissima di Sturiano, l'adepto del Sindaco Sergio Bellafiore, e in quota Lo Curto Salvatore Virzì, fresco di bocciatura al consiglio comunale. Bellafiore sarà il presidente.

Si ripete in consiglio comunale c'é stato un dibattito sull'opportunità di nominare questo CdA (dalla durata di cinque anni), dato che si sta riflettendo sul possibile scioglimento dell'ente. Da qui l'idea di Grillo, che dichiara che i tre politici nominati nel sottogoverno avranno otto mesi di tempo per stabilire se vale la pena sciogliere o meno l'ente. La nomina "odora" d'ennesima lottizzazione. È il dubbio espresso dalla consigliera "dissidente" R. Genna si è palesato ,posti di sottogoverno serviti, per quanto tempo?"chi vivrà vedrà" . Comunque il "retore" Grillo, degno allievo dell'isola Schola.

Vittorio Alfieri