Trapani, annullato il bando per un addetto stampa all'Ente Luglio

19/03/2021 10:10:00

Dopo l'interrogazione del consigliere comunale Giuseppe Lipari e l'intervento di AssoStampa Trapani è stato annullato il bando del Luglio musicale trapanese per addetto stampa e consulente dell'immagine.



A renderlo noto è stato l'assessore alla Cultura, Rosalia D'Alì che ha anche fatto alcune delucidazioni sulla prassi che era stata seguita.

“Gli avvisi del Luglio musicale – spiega l'assessore – sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione Avvisi, bandi e gare. I bandi delle partecipate – prosegue – vengono anche pubblicati sulla home page del Comune, ma per un disguido l'avviso per addetto stampa non è stato pubblicato”.

Sta di fatto, però, che il bando è stato annullato “in autotutela – conclude D'Alì – per divulgare un nuovo avviso con scadenza il 23 marzo”.

La richiesta di ritiro del bando in autotutela era stata inviata mercoledì scorso, tramite pec, dal segretario provinciale di Assostampa Vito Orlando a Matteo Giurlanda, Consigliere delegato dell’Ente, partecipata pubblica del Comune di Trapani, in quanto l’avviso non prevedeva per l’incarico l’obbligatoria iscrizione all’Ordine dei giornalisti, così come previsto dall’art.9 della Legge 150 del 2000.

“Siamo soddisfatti del pronto intervento dei vertici dell’ente – ha commentato Orlando – anche se qualche perplessità resta, come l’applicazione del codice degli appalti con la previsione dell'offerta al ribasso economicamente più vantaggiosa, mentre trattandosi di professione intellettuale, andrebbe applicata la disciplina sul lavoro autonomo giornalistico. Come anche la valutazione di 10 punti per l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, che invece essendo requisito di partecipazione non andrebbe valutata. Comprendiamo – conclude il segretario di Assostampa - che a volte gli uffici del personale degli enti pubblici non hanno dimestichezza con le norme contrattuali sui giornalisti, ma ribadiamo che questa segreteria è pronta a ogni interlocuzione in tal senso”.