Gli incarichi all'Ente Luglio e al Comune di Trapani. Lipari: "C'è qualche incongruenza"

17/03/2021 18:00:00

L’Ente Luglio Musicale Trapanese ha pubblicato sul proprio sito web, in data 12 marzo 2021 un avviso esplorativo per l’affidamento dell’incarico professionale di consulente per la comunicazione e per la cura dell’immagine visiva ed in data 13 marzo ha pubblicato un ulteriore avviso esplorativo per l’affidamento dell’incarico professionale di addetto/a ufficio stampa e pubbliche relazioni.

Sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Trapani in data 15 marzo veniva pubblicato esclusivamente l’avviso relativo all’incarico professionale di consulente per la comunicazione, e non anche l’avviso relativo all’incarico di addetto ufficio stampa e pubbliche relazioni; - Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse per entrambi gli avvisi è 18 marzo 2021 ore 12:00, poco meno di 6 giorni rispetto alla pubblicazione degli avvisi, pubblicati peraltro di venerdi sera a ridosso del week-end.

A rilevare queste incongruenze è il consigliere comunale Giuseppe Lipari che ora chiede di conoscere “ per quali motivi l’amministrazione comunale, pubblicando sul proprio sito web soltanto l’avviso per consulente per la comunicazione, dunque edotta dell’esistenza dello stesso e dei relativi termini e condizioni, abbia ritenuto di non dover intraprendere nessuna iniziativa a salvaguardia una più ampia partecipazione”. Ma anche “per quale motivo è stato pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune di Trapani solo l’avviso relativo all’incarico professionale di consulente per la comunicazione, e non anche l’avviso relativo all’incarico di addetto ufficio stampa e pubbliche relazioni”. Lipari, ancora, vuole conoscere “quali provvedimenti intenda eventualmente adottare l'Amministrazione per consentire la più ampia partecipazione a tali avvisi, valutando la possibilità di dare direttiva di estendere congruamente il termine utile per la presentazione dei preventivi”. Ed, infine, “quali provvedimenti intenda eventualmente adottare l'Amministrazione per risolvere il dubbio circa il limite massimo di ammissione dei preventivi in relazione all’avviso per l’incarico di addetto ufficio stampa: 2.200 euro o 2.500 euro ?”.