Marsala, il consigliere comunale Gaspare Di Girolamo propone il parcheggio gratuito per le auto elettriche

22/05/2024 22:00:00

Il consigliere comunale Gaspare Di Girolamo ha recentemente avanzato una proposta al Sindaco Grillo mirata a incentivare l'uso delle auto elettriche in città. L'iniziativa, punta a ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell'aria nelle aree urbane, rappresenta un passo importante verso una città più sostenibile e green.

Parcheggio Gratuito per le Auto Elettriche - Tra le proposte avanzate, Di Girolamo ha suggerito di offrire parcheggio gratuito nelle strisce blu per le auto elettriche. Questo provvedimento, secondo il consigliere, è una misura attuabile immediatamente e senza particolari costi per il Comune. "Questa sarebbe una grande notizia per gli automobilisti che scelgono di utilizzare veicoli elettrici," ha dichiarato Di Girolamo. "Reputo, inoltre, che una iniziativa del genere incoraggerebbe l'uso di mezzi più ecologici, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico."

Incentivare l'Uso di Veicoli a Emissioni Zero - L'obiettivo principale della proposta è promuovere l'adozione di veicoli a emissioni zero tra i cittadini. Offrendo vantaggi concreti come il parcheggio gratuito, il Comune potrebbe incentivare più persone a considerare l'acquisto di un'auto elettrica, contribuendo così a ridurre le emissioni di gas serra e a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Di Girolamo: "Spero che l'iniziativa possa essere realizzata con successo grazie alla collaborazione con il Sindaco".