Covid, il bollettino del 20 marzo: in Sicilia 782 nuovi casi e 10 morti

20/03/2021 19:11:00

Sono 782 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia su 27.688 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi): il tasso di positività torna a calare e si attesta al 2,8%. Rispetto a ieri dunque calano i contagi con più tamponi mentre rispetto allo scorso sabato si registra un +20% di casi, a riprova che la curva epidemica nell'Isola è ancora in crescita, seppur contenuta.

Le vittime del virus nelle ultime 24 ore sono state 10, 823 invece i guariti. Lieve aumento dei ricoveri in ospedale: sono cinque in più i pazienti nei reparti ordinari (731 in tutto), un ricovero in più invece in terapia intensiva (122). La distribuzione nelle province vede Palermo con 222 casi, Catania 158, Messina 49, Siracusa 65, Trapani 46, Ragusa 27, Caltanissetta 72, Agrigento 120, Enna 23.



Ad oggi sono 165.140 i siciliani colpiti dal virus: 4.422 i morti e 144.985 i guariti da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 15.733, di cui 14.880 in isolamento domiciliare obbligatorio. Nell'ultima settimana la Sicilia ha avuto una crescita dei contagi pari al 12,9%.

In lieve calo il numero di casi nelle ultime 24 ore in Italia: sono 23.832, contro i 25.735 di ieri (e gli oltre 26mila di sabato scorso). I tamponi processati sono 354.480, 10mila in meno rispetto a ieri, ma il tasso di positività scende leggermente dal 7% al 6,7%. Aumentano invece i decessi, 401 (ieri 386), per un totale di 104.642 vittime da inizio epidemia.

Così come prosegue la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 23 in più (ieri +31) con 243 ingressi giornalieri, in totale 3.387, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 203 unità (ieri +164), 27.061 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I casi totali salgono a 3.356.331. I guariti sono 14.598 (ieri 16.292), per un totale di 2.686.236. Mentre il numero delle persone attualmente positive sale di altre 8.914 unità (ieri +9.029), 565.453 in tutto. Di questi, 535.005 pazienti sono in isolamento domiciliare.