Trapani, Ferrante: "Tranchida non rispetta gli altri. Ecco perché lascio la maggioranza"

20/03/2021 06:00:00

Il consigliere comunale di Trapani, Domenico Ferrante, lascia la maggioranza.



L'ex capogruppo dei Demos in rotta con il sindaco Giacomo Tranchida. "Chi fa politica deve avere rispetto delle idee e delle persone. E con Tranchida siamo molto distanti". La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il caso Atm. "E' mortificante quello che è successo con il caso Sorrentino. Tranchida ha sfiduciato il consiglio comunale. Sono fuori dalla maggioranza. Il mio percorso politico non si ferma però. Non voglio venir meno all'impegno preso con i cittadini". Ecco l'intervista.