   Nasce Sicilyontable.com, food shop di prodotti siciliani

21/03/2021 09:30:00

Assaggia e rendi ciò che non ti piace. Non è uno slogan, ma la scelta innovativa alla base del nuovo portale e-commerce di prodotti enogastronomici Sicilyontable.com, on line da pochi giorni.

Forti della consapevolezza della qualità delle specialità siciliane, gli ideatori del progetto hanno pensato di dare l’opportunità della degustazione pre acquisto a chi fosse interessato a portare sulla propria tavola prodotti come la crema di pistacchio, il paté di melanzane, il pesto alla trapanese e i sughi tipici siciliani, oltre a tantissime altre prelibatezze.

“Siamo certi della qualità dei prodotti 100% made in Sicily- spiegano i due marsalesi promotori del progetto- Regalare il campione omaggio al cliente che acquista per la prima volta un prodotto, dando la possibilità di restituirlo qualora non gradisse, vuole essere un modo per incentivare a conoscere le eccellenze siciliane”.

Il portale è già vetrina per diverse aziende del territorio, che- in questo difficile periodo- hanno trovato nell’e-commerce un’opportunità di crescita.

Nell’ottica di promuovere, parallelamente, anche la Sicilia come territorio da esplorare e da vivere, Sicilyontable.com presenta inoltre un’area news per raccontare l’isola e i siciliani, con un occhio di riguardo agli imprenditori che puntano il loro successo sul made in Sicily al 100%.