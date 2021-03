Covid, negazionista ricoverato tira oggetti contro chi lo sta curando

21/03/2021 16:33:00

Negazionista ha il covid e tira oggetti a chi lo sta curando. Un 50enne con polmonite bilaterale per Covid è ricoverato presso l’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, ma è un negazionista. E invece di apprezzare chi lo sta curando si ribella spiegando di essere sequestrato illegalmente e addirittura arrivando a dei gesti come il lancio di oggetti contro il personale sanitario.

Il 50enne racconta il Corriere di Romagna ripete ossessivamente che il Coronavirus “È tutta una invenzione, non mi potete tenere qui, sono sequestrato illegalmente”. L’uomo ha iniziato a ribellarsi fin dal momento che il suo tampone è risultato positivo e ha capito che sarebbe stato ricoverato. Oltre alle lamentele però sarebbe passato anche all’azione. Ogni volta che il personale sanitario prova a entrare nella sua stanza tira degli oggetti. Il Nobel per la Pace a cui sono candidati medici e infermieri italiani non potrebbe andare a nessuno di più meritevole.