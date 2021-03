Covid. Trovato il primo caso di variante nigeriana in Sicilia

22/03/2021 08:45:00

In Sicilia è stato isolato il primo caso di variante nigeriana del Coronavirus.

E' stato scoperto a Messina su un migrante di 16 anni ricoverato da una decina di giorni nel reparto malattie infettive del Policlinico Martino.

Il caso è stato individuato nel laboratorio di diagnostica molecolare dell'ospedale attraverso sequenziamento genetico. L’Asp ha già rintracciato alcune persone entrate in contatto con il minorenne e adesso in attesa del risultato dei tamponi che, in caso di positività, saranno analizzati dal laboratorio del Policlinico.