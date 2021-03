Marsala, in auto con due kg di cocaina purissima. Il video

22/03/2021 08:32:00

Due mattoni di cocaina purissima, nascosti nel portabagagli dell'auto. Ecco il video del ritrovamento della droga da parte dei carabinieri di Marsala, nell'operazione che venerdì ha portato all'arresto di due persone.

In manette sono finiti il 44enne marsalese Carlo Frazzitta, residente in contrada Colombaio Lasagna, e il catanese Agatino Lorenzo Abate, di 43 anni. Sono ritenuti due “corrieri della droga” perché trovati in possesso, ad un posto di blocco all’ingresso della città, di due chilogrammi di cocaina risultata pura al 90%.

I due tornavano in auto a Marsala dopo essere stati, a quanto pare, fuori provincia. Hanno giustificato il loro viaggio, nonostante i divieti imposti dalla zona arancione, per motivi di lavoro, tradendo però subito un notevole nervosismo che ha insospettito i militari. Qui tutti i dettagli.