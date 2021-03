"Mia madre, ad 80 anni con la polmonite, lasciata in barella per 3 giorni all'ospedale di Marsala"

26/03/2021 07:00:00

"Mia madre, ad 80 anni, con la polmonite, lasciata in barella per 3 giorni". E' la denuncia arrivata da Michele alla redazione di Tp24.

"Vi scrivo per comunicarvi quanto inaccettabile e vergognoso sia il servizio negli ospedali della Provincia di Trapani e in particolare Marsala.



Malgrado sono pienamente al corrente della situazione disastrosa causa COVID ritengo sia vergognoso e inaccettabile lasciare una paziente di quasi 80 anni con la polmonite in una barella al pronto soccorso per ben 3 giorni e 3 notti e con ancora nessuna prospettiva di ricovero in qualsiasi ospedale della provincia. Inoltre la paziente e’ stata lasciata la prima notte senza neanche una coperta o con un pasto caldo".

"Prendo atto - continua la lettera - della mancaza di posti disponibili per la situazione COVID ma non credo assolutamente sia accettabile lasciare una persona anziana e sofferente con bisogno di cure immediate in una barella del pronto soccorso per 3 giorni e 3 notti".