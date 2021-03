Scopello, una strada abusiva in zona a vincolo paesaggistico. Denunciate due persone

27/03/2021 10:24:00

I Carabinieri della Stazione di Balata di Baida hanno denunciato due persone e sottoposto a sequestro preventivo un’area di 8000 m2 in località Scopello, per i reati di esecuzione di lavori in assenza di autorizzazioni e deturpamento di bellezze naturali.



Durante un servizio di controllo del territorio nella nota località balneare castellammarese, a pochi passi dalla Torre Bennistra, i Carabinieri hanno notato un cantiere in opera per la realizzazione di un’abitazione. Nel corso del dettagliato controllo, è emerso come, sebbene i lavori per la costruzione della villa fossero regolarmente autorizzati, il proprietario e il direttore dei lavori avevano abusivamente realizzato una strada di collegamento tra il cantiere e le vie urbane in modo da agevolare lo svolgimento delle attività di costruzione. Infatti, nonostante tale lavoro fosse stato realizzato all’interno della proprietà privata, atteso che l’intera area è sottoposta a vincolo paesaggistico, necessitava di un preventivo vaglio delle autorità competenti. L’intera area è stata, dunque, sottoposta a sequestro in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.



L’attività rientra nei controlli che quotidianamente la Stazione di Balata di Baida effettua nel territorio e finalizzati tra l’altro proprio alla tutela paesaggistica della zona, tra le più prestigiose della provincia trapanese e che annualmente attira migliaia di turisti.