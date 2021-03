Marsala, solo due persone in rianimazione al Covid Hospital. E sul padiglione ... 

27/03/2021 09:08:00

Sono solo due i pazienti ricoverati al Covid Hospital di Marsala. Fino ad ieri era uno soltanto, ma questa notte verso le due è stato ricoverato un altro soggetto.

Siamo nel pieno della terza ondata, i contagi aumentano, ma il tasso di occupazione dei posti letto semrba molto basso. E infatti ricominciano in città a farsi sentire le proteste perchè Marsala, con un bacino di 100.000 abitanti, è ormai da un anno (tranne per il periodo Maggio - Ottobre) senza un ospedale.

Nel frattempo è ancora mistero sui lavori del nuovo padiglione che dovrebbe sorgere accanto l'ospedale per ospitare un reparto di malattie infettive (con quale personale, non si capisce). A Dicembre il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, l'assessore regionale Razza e il commissario dell'Asp, Zappalà, avevano fatto una grande manifestazione per inaugurare il cantiere dei lavori. Poi Tp24 ha scoperto che non solo non c'è il cantiere, ma neanche il progetto. Messo alle strette, il Sindaco ha detto che entro fine Marzo i lavori sarebbero partiti. Ma della consegna dei lavori a Maggio non c'è neanche l'ombra. Anzi ora il Sindaco se ne lava le mani e dice: "Saremo in grado di conoscere i tempi di realizzazione della struttura solo dopo i primi stepi". Insomma, confusione più assoluta ...

