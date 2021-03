   Riserva di Monte Cofano. Consegnati i lavori di messa in sicurezza

27/03/2021 02:00:00

«Esprimo compiacimento per il primo passo di un percorso che consentirà la riapertura al pubblico di uno splendido scorcio del litorale trapanese. La Riserva naturale orientata di Monte Cofano, con il suo tratto di costa di incalcolabile valore naturalistico e paesaggistico, rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio». Lo ha dichiarato questa mattina l’assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Toni Scilla, in riferimento alla consegna dei lavori di messa in sicurezza della riserva.



Il progetto per rendere sicura l’area protetta, dell’importo complessivo di 1 milione e 400 mila euro, è stato predisposto dal comune di Custonaci in collaborazione con il Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale e l'ente gestore della riserva naturale, ed è stato finanziato dall’Ufficio del Commissario contro il dissesto idrogeologico.



«A conclusione dei lavori – ha aggiunto Scilla – restituiremo alla pubblica fruizione un luogo di grande pregio ambientale che ha affascinato negli anni turisti e amanti della natura. Il governo Musumeci conferma l'impegno a tutela e valorizzazione del patrimonio naturale della Sicilia».