Il vaccino, poi il malore: insegnante di 46 anni muore in Sicilia

28/03/2021 11:58:00

Un'insegnante di 46 anni è morta in Sicilia. Si tratta di Cinzia Pennino, 46 anni, ricoverata venerdì scorso nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Palermo.

La docente circa una settimana prima aveva fatto il vaccino anti-Covid AstraZeneca. Poi la situazione è degenerata in pochi giorni. Al momento, però, i medici non parlano di correlazione fra la vaccinazione e il decesso.

Cinzia Pennino insegnava Scienze all'istituto Don Bosco di Palermo. Era molto apprezzata da colleghi e studenti e non solo come docente. I colleghi la descrivono come una "persona solare, sempre allegra e disponibile con tutti". Da molti anni era impegnata nel volontariato, soprattutto nel centro salesiano Santa Chiara dell'Albergheria e nel Vis, con cui ha partecipato a diverse missioni in Africa, nei villaggi poverissimi del Senegal.