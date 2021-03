Covid, Sicilia: muore giovane architetto 

28/03/2021 16:41:00

Aveva 47 anni, stava bene in salute ed era nel pieno della sua carriera Daniele La Fata, il giovane architetto nuova vittima del Covid in Sicilia. E' morto in provincia di Palermo, a Carini.

La vittima lascia la moglie, consigliere comunale, e tre figli.

L’uomo è deceduto dopo diverse settimane di ricovero all’ospedale Cervello di Palermo. Nonostante l’età, le complicazioni dovute al Covid non gli hanno lasciato scampo.

“In questo mese tutta la nostra comunità parrocchiale ha pregato tanto per il fratello Daniele – dice l’Arciprete di Carini Don Giacomo Sgroi che si unisce al dolore dei familiari – affinchè potesse tornare tra le braccia delle propria famiglia ma Il Signore ha deciso di richiamarlo alla Casa del Padre”.