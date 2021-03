Sono nato e morirò democristiano

28/03/2021 10:00:00

Sono nato democristiano. Era il 1968 regnava la Dc ,poi il CAF-Craxi, Andreotti Forlani- tangentopoli che demolí il pentapartito. Il partito si divise in tre organizzazioni. Partito Popolare,collocazione politica centro, segretario M. Martinazzoli, esponenti di spicco Andreotti, R. Marini e R. Prodi.

Centro Cristiano Democratico, schierato nel centro destra, Segretario P.Casini, ininterrottamente del 1983 in parlamento, praticamente il primo vagito lo emise a Montecitorio. Presidente C. Mastella da Ceppaloni, ha fatto lo stesso percorso con un successo di gran lunga maggiore del sindaco di Marsala,sono stati compagni di partito,adesso e sindaco di Benevento. Centro Democratico Unito alleato del centro destra, segretario Buttiglione, che in una controversia giudiziaria con il PPI ottenne il simbolo scudocrociato.La prima confluì in La Margherita, le altre due nell'UDC. Il leader della Margherita fu Rutelli, di formazione radicale passando per i verdi, successivamente la fusione a "freddo" con i Ds-Pds-Pci, che generò il PD. l'UDC guidato fino al gennaio 2021 da Cesa sempre alleato di Forza Italia. Il declino nel tempo è stato evidente ,nella legislatura attuale ha solo tre rappresentanti al senato una e la Binetti, la donna del cilicio. Il partito gode di ottima salute a Capo Boeo, alle ultime amministrative con 4052 preferenze e 3 consiglieri a sala delle lapidi,è dietro per numero di voti solo al movimento Liberi del primo cittadino. Il PD a Marsala non pervenuto. A livello nazionale dopo le dimissioni di Zingaretti è diventato segretario E. Letta. Dalla sua nascita nel 2007 ha avuto 3 segretari provenienti dal PCI-PDS-DS e altrettanti dalla balena bianca. A palazzo chigi solo democristiani Prodi, Letta, Renzi. Gentiloni merita un approfondimento che da un senso compiuto alla storia narrata, nato rivoluzionario con il partito di unità proletaria-PdUP- per il comunismo,arrivò alla camera dei deputati con I Dem, il simbolo i più stagionati lo ricordano era l'asinello. Il Ciuccio fu uno dei genitori della Margherita .

Quale sia stata l'alchimia genetica per creare un figlio del genere non la si conosce, o forse si, il potere? La mutazione del commissario europeo non l'ha comprese anche la politica e giornalista Luciana Castellina, ex redattrice e direttrice del il Manifesto . Nei giorni scorsi si sono incontrati Letta e G. Conte hanno raggiunto un'ottima sintonia in vista delle prossime tornate elettorali, e il segretario designato del movimento Conte ritiene efficace un'alleanza per affrontarle. Giuseppi deve attendere la sua investitura subordinata alla vittoria di Grillo contro Casaleggio anche sulla paternità del simbolo. In conclusione Letta pronipote della "white wale" ,l 'avvocato del popolo in più di mille giorni al giorno -compresi quelli per il disbrigo degli affari correnti- si è districato nei contratti come il miglior De Mita. Alla luce di questi eventi morirò democrastiano.

P.s. e mi riterrò fortunato sempre meglio della destra del duo Salvini-Meloni

Vittorio Alfieri