Con il punteggio di 28 a 17 l’ AC Life Style Handball Erice liquida la pratica Cassano Magnago

28/03/2021 19:51:00

Arriva la 14^ vittoria su 20 partite disputate per l’ AC Life Style Handball Erice nella 11^ giornata di ritorno del campionato di “Serie A Beretta” contro il Cassano Magnago. Partita controllata dalle Arpie che già nei primi 3 minuti di gioco si avvantaggiano sulle avversarie di 3 reti, breack che il Cassano non riesce più a ricucire. Le ericine spiazzano e confondono le avversarie che subiscono al 27° il massimo vantaggio di 6-0 e chiudendo il primo tempo con un ancora apertissimo 13-9. Il Cassano rientra in campo più determinato e riesce quasi a riagganciare l’ AC Life Style Handball Erice. La favola dura poco per le ospiti; Mr Fernando Gonzalez Gutierrez sfrutta al meglio il tour over del roster delle sue atlete e dal 14° del secondo tempo costruisce un break di vantaggio crescente che manda in totale affanno le ragazze di Mr Sasa Milanovic.

Nulla può la grinta, la fisicità e l’esperienza di Chiara Del Balzo che sigla 6 reti ma che non trova facile penetrazione nell’attentissima difesa ericina. Complice anche i tanti errori e le occasioni sprecate dal Conversano, l’AC Life Style Handball Erice prende il volo sprecando poco e finalizzando egregiamente. Gran bel gioco di squadra per le Arpie con le 3 reti realizzate rispettivamente da Valentina Terenziani, Ana Rajic e Alexandra Ravasz.

Da incorniciare i contropiede e i tiri in posizione pivot di Antonella Coppola che marca 6 goal. Anche oggi la MVP del match è Sladana Perazic che elude la difesa avversaria per ben 8 volte. L’incontro finisce con la vittoria schiacciante delle padrone di casa con un indiscutibile 28-17, 2 punti che consentono all’AC Life Style Handball Erice di agganciare il 3° posto nella classifica parziale a pari punti con il Mechanic System Oderzo. Partono subito in trasferta per il recupero della 6^ di ritorno contro la capolista Jomi Salerno, match che si disputerà martedì 30 marzo alle 16:30 trasmesso esclusivamente in diretta streaming su ElevenSports.it.

Il tabellino della gara:

AC Life Style Handball Erice VS SSV Cassano Magnago: I° Tempo 13-9/II° Tempo 28-17

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Benincasa L., Ravatz A. 3, Terenziani V. 3, Natale D. 1, Marino T., Martinez Bizzotto V. 1, Rajic A. 3, Nangano G., Tisato M. 1, Podariu I., Coppola A. 6, Modernell A., Perazic S. 8, Michalski E. 2. Allenatore: FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ - MARINA PELLEGATTA

Cassano Magnago (reti per giocatrice): Bertolino N., Brogi E. 1, Cobianchi M. 3, Del Balzo B. 6, Ferrazzi S. 1, Gozzi G., Laita G. 2, Milosevic M., Montoli G., Ponti L. 1, Romualdi R., Visentin N. 1, Zanellini S. 2. Allenatore: MILANOVIC SASA

DIRETORI DI GARA: DE MARCO MASSIMILIANO – CARCEA GIUSEPPE

IN DIRETTA E ON DEMAND STREAMING SU “ELEVEN SPORTS.IT”

MAX ROCCHETTI

Foto: JOE PAPPALARDO