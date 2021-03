Pd di Erice, Vito Brillante nuovo segretario

29/03/2021 02:00:00

Il Pd di Erice all’unanimità dei partecipanti ha eletto Vito Brillante quale nuovo segretario di Circolo di Erice.



"Accolgo con entusiasmo e spirito di servizio l’incarico, nella consapevolezza di un compito importante in uno dei comuni più prestigiosi della nostra Provincia. Metto sin da subito la mia persona e la mia esperienza a disposizione del Partito tutto, nella certezza che le nostre importanti risorse, anche nell’amministrazione comunale, fungano da volano per il partito e per tutta la comunità", dichiara il neo segretario del Pd Brillante.

IL Segretario provinciale Domenico Venuti dichiara: "Auguri al nuovo segretario di Erice Vito Brillante. Conoscendolo, sono certo che contribuirà in modo significativo al percorso delicato che investe il PD, soprattutto a Erice dove siamo a circa un anno dalle elezioni amministrative.

Complimenti al circolo per la maturità e per il clima propositivo dimostrati. Prova che la buona politica prevale su tutto, anche sulle polemiche fine a se stesse. Adesso continuiamo a lavorare nell’interesse degli ericini".