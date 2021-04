Anche quest'anno Marsala senza Processione del Giovedì Santo

01/04/2021 08:23:00

Niente palloncini per strada, niente bancarelle di caramelle e frutta secca. Nessuna attesa per il passaggio del Cristo con la croce.

Oggi, Giovedì Santo, non ci sarà la Processione di Marsala. Per il secondo anno consecutivo la pandemia da Coronavirus ha fermato un rito millenario che a Marsala coinvolgeva un'intera comunità ed è molto sentito dalla cittadinanza. La Processione del Giovedì Santo a Marsala è tra le rappresentazione della passione di Cristo più antiche e conosciute in Sicilia, per l'accuratezza e la professionalità dei figuranti nel mettere in scena la Passione di Gesù. In migliaia ogni anno visitano Marsala per assistere alla Processione, ed è un giorno di festa per la città. Anche oggi, anche quest'anno, non ci sarà tutto questo a causa della pandemia. Con la speranza che il prossimo anno si possa tornare ad assistere ad un rito per molti commovente.

Lo scorso anno abbiamo realizzato questo video, in occasione del Primo giovedì Santo al tempo del Covid.