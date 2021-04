La storia di Daniel, il cagnolino randagio di Trapani che non potrà più camminare

02/04/2021 18:15:00

Guarda con gli occhi dell’innocenza Daniel, con gli occhi di chi soffre ma non capisce perché tanto dolore.

Giovane cagnolino di appena un anno d’età, Daniel è una delle tante, troppe vittime del randagismo e sta soffrendo per mano dell’uomo. Non solo la fatica di trovarsi a vivere da randagio, ma anche lo spavento e il dolore causato dal forte impatto con auto, un incidente a causa del quale ha perso all’improvviso la possibilità di camminare.

Soccorso dai volontari dell’OIPA di Trapani, dalla TAC cui è stato sottoposto è risultata una lussazione vertebrale con lacerazione del midollo spinale che gli ha fatto perdere la sensibilità agli arti posteriori.

Daniel, purtroppo, non potrà più camminare, ma gli Angeli blu non vogliono assolutamente abbandonarlo e stanno facendo di tutto per aiutarlo. Dai prossimi accertamenti si potrà valutare se con un intervento chirurgico si riesca a stabilizzare la colonna vertebrale.





Nel frattempo, Daniel, cagnolino molto docile, è in cura ed è ancora molto provato dal dolore. Gli è stato messo un busto per farlo stare più protetto e contenuto, dovrà fare tanta fisioterapia e i volontari vorrebbero anche procurargli un carrellino.



L'Oipa ha lanciato un appello per una raccolta fondi per aiutare il cucciolo a offrirgli una speranza di vita.

Info sugli aiuti da offrire: Anna Calderone, Delegata OIPA Trapani e provincia; Tel. 392 8596781; trapani@oipa.org

COME AIUTARE DANIEL DELL’OIPA DI TRAPANI

CONTO CORRENTE POSTALE Vai in posta e compila un bollettino postale inserendo l’importo e la causale “Offerta Daniel – OIPA Trapani” su c/c n.43 03 52 03 intestato a: OIPA Italia

BONIFICO BANCARIO Effettua un bonifico con l’importo sul conto corrente n.43 03 52 03 banco posta Codice IBAN: IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203 BIC/SWIFT (per bonifico estero) BPPIITRRXXX con la causale “Offerta Daniel – OIPA Trapani”

ASSEGNO Invia un assegno bancario non trasferibile intestato a OIPA Italia a: OIPA Italia – via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano

CARTA DI CREDITO Solo per il pagamento con CARTA DI CREDITO cliccate il tasto INVIA LA DONAZIONE, e all’interno della pagina immettere l’offerta