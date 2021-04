Coronavirus, Marsala verso la zona rossa 

08/04/2021 21:30:00

Marsala rischia di diventare zona rossa. Lo annuncia il Sindaco Massimo Grillo che domani si confronterà con l'Asp e Prefettura dopo i dati, a suo dire allarmanti, di oggi.

Marsala ha 261 casi accertati, ma, annuncia il Sindaco, ci sono altri 60 casi che oggi verranno contabilizzati. Da qui la decisione dell'Asp di chiedere la chiusura della città, per evitare ulteriori ripercussioni.

La città non ha i numeri per essere dichiarata automaticamente zona rossa, ma l'Asp di Trapani chiederà al presidente Musumeci il provvedimento proprio per evitare ulteriori conseguenze, soprattutto perché ancora si aspettano i numeri di Pasqua e Pasquetta, con molti marsalesi che si sono lasciati andare a mangiate in famiglia e ritrovi con amici, come hanno accertato le diverse operazioni dei Carabinieri.

Marsala diventerebbe così il primo Comune zona rossa della provincia di Trapani dopo la prima ondata (allora fu Salemi). La provincia di Trapani, attualmente, è quella che è risparmiata dai contagi in continua ascesa in Sicilia, come raccontiamo qui, e anche nel valore di incidenza di casi, che è l'unico dato serio e certo per monitorare la pandemia, la provincia è agli ultimi posti in Italia, sebbene con un trend in aumento. Qui il bollettino odierno.

Marsala sconta anche una campagna di vaccinazione a rilento, con la grande confusione all'ospedale che si crea ogni mattina, mentre, vicino all'ospedale, sembra sempre più un miraggio la possibilità, come era stata promessa dal commissario dell'Asp e dal Sindaco Grillo, di avere pronto per Maggio (cioè tra venti giorni ...) il nuovo padiglione delle malattie infettive. Ricordiamo, infatti, che Marsala da quando è iniziata la pandemia è senza ospedale, dato che tutto il "Paolo Borsellino" è destinato all'emergenza Covid.