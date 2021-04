La lunga coda, per niente distanziata, alla Decathlon di Trapani

11/04/2021 13:35:00

Mentre tutta la Sicilia rischia la zona rossa (come riportiamo oggi su Tp24) e i ristoranti da mesi sono allo stremo per le restrizioni anti-Covid continuano gli assembramenti fuori dagli uffici pubblici e dalle grandi catene. Ed è impressionante la coda, senza che venga rispettata la distanza di sicurezza, che si forma fuori dal nuovo punto vendita Decathlon a Trapani. Le immagini sono state postate su Facebook e si riferiscono a ieri, Sabato 10 aprile. Una coda interminabile per accedere allo store trapanese della catena di articoli sportivi.

Ecco il video pubblicato su Facebook da Umberto.