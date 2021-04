La campagna vaccinale in Sicilia. Quasi 800 farmacie disponibili alle somministrazioni

13/04/2021 06:00:00

Settecentonovantasei farmacie siciliane sono già pronte ad effettuare i vaccini contro il Covid 19.

Lo ha reso noto la ‘Federfarma’ nazionale che ha consegnato, il 9 aprile, alla Struttura commissariale del Generale Francesco Paolo Figliuolo, l’elenco delle farmacie italiane che hanno aderito alla campagna vaccinale, al fine di organizzare la logistica per la distribuzione dei vaccini.



QUASI 800 LE ADESIONI IN SICILIA – In particolare, queste le adesioni nelle province siciliane: Trapani, 38; Palermo, 227; Catania, 161; Agrigento, 62; Caltanissetta, 46; Enna, 35; Messina, 121; Ragusa, 40; Siracusa, 66. Con questi numeri le sole farmacie che hanno dato la loro disponibilità potrebbero garantire una media giornaliera, nell’Isola, di 16.000 vaccinazioni aggiuntive

UNDICI MILA IN ITALIA, IL 60% DELLE FARMACIE – I numeri dicono che la tanto attesa svolta adesso è possibile. Infatti, sono già pronte ad effettuare le somministrazioni ben 11.000 farmacie in tutto il territorio nazionale (10.479 associate a Federfarma più circa 600 farmacie comunali) con oltre 25mila farmacisti che hanno seguito il corso di formazione erogato dall’Istituto superiore di Sanità. Poiché si stima che ogni farmacia potrà eseguire da 15 a 20 immunizzazioni al giorno, è ipotizzabile che alle attuali circa 250mila dosi somministrate ogni giorno negli hub, già allestiti sul territorio nazionale, se ne possano aggiungere quasi 200mila presso le farmacie, per arrivare a quota 450mila.

LE ADESIONI PER REGIONE – Queste le 10.479 farmacie associate a ‘Federfarma’ partecipanti, suddivise per regione: Abruzzo, 311; Basilicata, 147; Calabria, 485; Campania, 1.055; Emilia-Romagna, 691; Friuli-Venezia Giulia, 246; Lazio, 1.221; Liguria, 245; Lombardia, 1.436; Marche, 258; Molise, 52; Piemonte, 1.016; Provincia di Bolzano, 100; Provincia di Trento, 86; Puglia, 646; Sardegna, 351; Sicilia, 796; Toscana, 600; Umbria, 117; Valle d’Aosta, 23; Veneto, 597.

UN SERVIZIO DI PROSSIMITÀ – “La massiccia adesione delle farmacie – spiega Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente di Federfarma Palermo – che fa seguito all’accordo tra Governo, Regioni e Federfarma nazionale, conferma ancora una volta lo spirito di servizio e il costante impegno della farmacia italiana, presente in prima linea sin dall’inizio della pandemia come parte integrante del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai cittadini professionalità e assistenza. La vaccinazione nelle farmacie – continua Tobia – sarà utile come servizio di prossimità sia nelle grandi città, sia nelle aree più interne, lontane dagli hub vaccinali. Sono in corso – conclude Tobia – di definizione gli accordi regionali per permettere l’approvvigionamento delle dosi da parte delle farmacie, che procederanno ad immunizzare i cittadini prenotati attraverso la piattaforma pubblica”.

AUMENTANO I PUNTI VACCINAZIONE MA NON LE DOSI DISPONIBILI – Se è vero come è vero che da giorni, e da più parti, si dà notizia dell’aumento esponenziale delle categorie disponibili a vaccinare: medici di famiglia, farmacisti, infermieri, esercito, il vero nodo da sciogliere è sempre lo stesso e, cioè, far arrivare un numero tale di vaccini da poter soddisfare l’obiettivo fissato dal generale Figliuolo dei 500mila vaccini somministrati in una sola giornata entro il 30 Aprile. Facendo due calcoli sono necessari, infatti, 15.500.000 (quindici milioni e cinquecentomila) vaccini da inoculare ogni giorno, tutti i giorni, festivi compresi. Ad oggi, pomeriggio del 9 aprile, il dato ufficiale del totale vaccinati dal 27 dicembre ci racconta, però, un’altra storia: sono appena 12.288.808 (dodici milioni duecento ottantotto mila ottocento otto) i vaccini somministrati. Di strada da fare ce n’è ancora e parecchia.



Alessandro Accardo Palumbo

www.facebook.com/AlessandroAccardoPalumbo