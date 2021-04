Coronavirus, Sicilia: muore ex Sindaco 

14/04/2021 12:34:00

Totò Badami, 64 anni, ex sindaco di Misilmeri e sindacalista storico della Cisl, è morto. Da una settimana era ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cervello. In pochi giorni la situazione è precipitata.

“Badami stava bene – raccontano alcuni amici di Misilmeri – Era sempre impegnato per il sindacato. Un uomo sempre molto disponibile e molto attivo. In una settimana questo terribile virus lo ha strappato alla sua famiglia che amava tanto e ai suoi amici. Terribile. Sappiamo che non c’è stato nulla da fare. I medici hanno tentato di tutto per salvarlo”.

Badami era segretario in carica della Federazione nazionale pensionati della Cisl di Palermo e Trapani. In passato è stato segretario della funzione pubblica.