Il Contrammiraglio Isidori in visita alla Capitaneria di Mazara

17/04/2021 20:35:00

Il Contrammiraglio Roberto Isidori, Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, nell’ambito delle attività istituzionali nel territorio di giurisdizione, ha visitato la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

La visita, nel prolungato contesto emergenziale, ha rappresentato un momento importante e significativo, in cui il Direttore Marittimo ha espresso la propria vicinanza al personale sottolineando l’impegno profuso dalle donne e dagli uomini della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. A loro ha infatti rivolto parole di vivo apprezzamento e sincero ringraziamento per il costante impegno dimostrato e per le importanti e concrete attività svolte sul territorio.

Insieme al Comandante della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, Capitano di Fregata Vincenzo Cascio, il Contrammiraglio Isidori ha incontrato il Sindaco della Città di Mazara del Vallo, Dott. Salvatore Quinci ed il Presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano. Entrambi hanno espresso parole di soddisfazione per la sinergica collaborazione istituzionale fra Autorità Marittima ed Amministrazione Locale, testimonianza di una consolidata e proficua sinergia che ha consentito in questi ultimi anni di affrontare insieme importantissime problematiche portuali per lo sviluppo dei traffici marittimi turistici e di linea nella Città di Mazara del Vallo.

Lasciato il Palazzo di Città, l’Ammiraglio Isidori ed il Comandante Cascio hanno incontrato il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, S.E. Mons. Domenico Mogavero, con cui hanno intrattenuto una cordiale ed aperta conversazione su temi di ampio respiro che caratterizzano l’attuale situazione emergenziale.

La conclusione delle visite istituzionali è stata segnata dall’incontro con il Sig. Procuratore della Repubblica di Marsala, Dott. Vincenzo Pantaleo che ha manifestato il proprio apprezzamento per l’attività di controllo assicurata dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, particolarmente nel campo della tutela ambientale.

Prima di far rientro alla Direzione Marittima di Palermo, l’Ammiraglio Isidori ha voluto testimoniare il proprio apprezzamento siglando il Libro d’onore della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.