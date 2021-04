Premio Mediterraneo Packaging, si può partecipare fino al 31 maggio

20/04/2021 10:35:00

Le aziende possono partecipare alla 9° edizione del Premio Mediterraneo Packaging, inviando i campioni entro il 31 maggio 2021. Infatti, a causa della ripresa dell’emergenza coronavirus, sono stati prorogati i termini di scadenza di un mese, così le aziende avranno più tempo per organizzarsi con le nuove etichette da inviare.



Slitta anche la data di premiazione inizialmente prevista per il 26 maggio 2020 a Castellammare del Golfo; la nuova data prevista è il 26 giugno 2021, se a quella data sarà possibile fare la consegna dei premi in presenza, sempre a Castellammare del Golfo.

Le aziende produttrici e di imbottigliamento di vino, compreso il bag-in-box, di olio extravergine di oliva, di distillati, liquori e, da quest’anno, anche i produttori di birra artigianale, possono iscriversi compilando il form sul sito www.egnews.it Premio Mediterraneo Packaging; https://www.egnews.it/premio-mediterraneo-packaging/

I campioni vanno inviati a Redazione Olio Vino Peperoncino, in via del Puisaro 17/B 44020 Goro (Fe). Le aziende che hanno sede in Sicilia, Calabria, Basilicata e Sardegna dovranno inviare i campioni a Iiss “Mattarella-Dolci” via Fleming, 19 – 91014 Castellammare del Golfo (Tp).

Per ogni tipo di informazione e chiarimento si può chiamare la redazione 0533 440244 oppure 339 4097858, oppure 345 8440206 o una mail a eg1@egnews.it