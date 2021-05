Padiglione Covid a Marsala. Il Sindaco Grillo annuncia per la terza volta i lavori ... 

03/05/2021 06:00:00

E siamo al terzo annuncio. Come a Fatima. Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, qualche giorno fa, in un messaggio che tradisce un po' di nervosismo aggiorna la città sui "lavori" del famigerato padiglione Covid (qui tutti gli articoli di Tp24) e annuncia ancora una volta l'avvio dei lavori....

Stesso annuncio che aveva fatto due mesi fa in consiglio comunale (quando Tp24 aveva scoperto che del padiglione non c'era neanche il progetto..). E stesso annuncio che aveva fatto a Dicembre con una "pupiata" all'ospedale di Marsala, con l'assessore regionale Ruggero Razza (oggi dimesso) e il commissario dell'Asp, Paolo Zappalà.

In quell'occasione, lo ricordiamo, i tre annunciarono l'avvio dei lavori di un padiglione da dedicare ai malati Covid a Marsala: 12 milioni di euro, tre piano, primo piano pronto a Maggio, il resto in autunno, ben cento posti di letto.

Di questo progetto, però, non c'è traccia, come ha scoperto Tp24. E l'imbarazzo ormai è tale che anche la stampa "amica" del Sindaco Grillo ed i consiglieri di maggioranza chiedono al Sindaco conto e ragione di quello che sta accadendo. Anche perché Marsala, come abbiamo ricordato in questi giorni su Tp24, è ormai da un anno senza ospedale, dato che il "Paolo Borsellino" è "sequestrato" in nome dell'emergenza Covid. E questo padiglione sembra l'ennesima beffa per la nostra comunità.

Il Sindaco, dunque, per mettere a tacere i malumori, e per difendere il governo regionale annuncia che a breve cominceranno i lavori.

Ma, ancora una volta, sono informazioni imprecise e a metà. Il Sindaco, e il vice Sindaco Paolo Ruggieri (che aveva venduto a tutti il padiglione come fatto già a Dicembre ...) devono spiegare: dov'è il cronoprogramma dell'opera? Chi la realizza? Quali sono le penali per i ritardi? Inoltre, l'importo annunciato era di 12 milioni di euro. Perchè adesso il Sindaco parla di 6 milioni? Non solo, nelle carte consultate da Tp24 non ci sono neanche questi 6 milioni, ma solo un milione e mezzo per dieci posti in più di terapia intensiva, mica 100.

Al momento, i lavori annunciati per la terza volta dal Sindaco di Marsala non hanno alcun riscontro documentale. Come più volte abbiamo scritto, l'unico documento è il piano di riassetto ufficializzato dalla Regione Siciliana in Gazzetta Ufficiale lo scorso luglio.

Dall'Aps e dalla Regione fanno sapere che si procederà per "stralci". Quindi, prima un pezzo del padiglione, poi un altro, con nuovi finanziamenti. Ma dove sono? Chi li garantisce? Non c'è nulla di nulla. C'è un opera pubblica annunciata come pronta a Maggio (cioè ora) per 12 milioni di euro, una promessa del Sindaco di cantiere al via per 6 milioni di euro, e un progetto ufficiale che parla di 1 milione di euro. Questi sono i fatti. La comunità chiede chiarezza.

L'unico OdA (Ordine di Acquisto) ad oggi pubblicato è il n° 22/2020 che prevede sei postazioni sub-intensive e dieci intensive, ed è un intervento da € 1.477.800. E' al momento l'unico intervento individuato dalla Regione Siciliana su Marsala già nel piano di riassetto del luglio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il Sindaco Grillo dichiara che si può controllare lo stato dei lavori sul sito dedicato al potenziamento della rete ospedaliera in Sicilia. Ma è lui il primo a non avere consultato mai quel sito, a quanto pare (qui c'è il link). Perché non c'è nessuna informazione.

Perchè Sindaco e vice non chiedono all'Asp e alla Regione di rendere pubbliche tutte le carte? Perché solo questi documenti a singhiozzo. E perché Grillo decide di difendere Musumeci e l'Asp anzichè la comunità marsalese che lui rappresenta?