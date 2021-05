Trapani, controlli anti movida nella zona del Lazzaretto

07/05/2021 21:37:00

Carabinieri nella zona del porto peschereccio di Trapani per scongiurare il verificarsi di assembramenti in particolare al Lazzaretto diventato luogo di ritrovo di giovani e meno giovani.

Questa sera i militari dell'Arma hanno organizzato posti di blocco con tre pattuglie controllando le auto in entrata e in uscita. Per il fine settimana il comando provinciale ha intensificato i controlli in città. La Sicilia è ancora arancione e comunque al di là del colore bisogna sempre usate il buon senso e rispettare le norme anti-Covid.