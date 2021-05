Favignana. Forgione: “Presto diventeremo Covid free. Ripartiamo con ottimismo”

15/05/2021 06:00:00

Francesco Forgione, sindaco delle Egadi, è partita da giorni la campagna vaccinale nelle isole aperta a tutte le fasce d'età. Come sta procedendo?

Sta andando bene, stiamo registrando una media di 250 vaccini al giorno. Pensiamo che entro questo mese potremo completare Favignana, ma anche a Levanzo e Marettimo verrà trasferito dall'Asp di Trapani un centro di vaccinazione.

L'obiettivo è quello di avere l'appellativo di isole Covid Free.

L'idea era proprio quella quando la lanciai per primo tra i sindaci delle isole minori. L'obiettivo è quello di mettere in sicurezza le comunità che vivono la disparità di condizioni dovuta proprio all'insularità, e nello stesso tempo offrire sicurezza a chi vive qua un periodo della propria vita e delle vacanze nei nostri territori. Il turismo tra l'altro costituisce l'unica fonte di sostentamento per l'economia della nostra popolazione. Una doppia ragione, quindi, ma la fondamentale è mettere in sicurezza popolazioni che vivono tutto l'anno la disparità di condizioni, e le difficoltà di avere garantito il proprio diritto alla salute e all'assistenza alla cura. Basti pensare che un intervento di emergenza a noi comporta l'arrivo dell'elisoccorso da Trapani o da Palermo. Condizione questa che non è pari ad altri territori.

In questo senso si inserisce l'episodio avvenuto qualche giorno fa. Una donna è morta in casa in seguito ad un incendio, proprio per la mancanza di un presidio permanente dei vigili del fuoco. Avete avuto un incontro a Roma con il ministero dell'Interno.

La vicenda di quella signora è diversa, è legata non proprio ad un incendio ma al corto circuito della coperta elettrica. Ma abbiamo avuto un incontro a Roma con il prefetto Lega, capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, chiedendo un presidio permanente dei vigili del fuoco sull'isola. Abbiamo anche ascoltato il presidente della Regione Nello Musumeci. Intanto proviamo ad avere il presidio estivo, che era stato abolito dal bilancio regionale sia per noi che per Pantelleria. Poi proviamo ad organizzarci con i volontari dei Vigili del Fuoco con una presenza permanente tutto l'anno. Stiamo lavorando ad un protocollo che sta predisponendo il Ministero dell'Interno da sottoporre al presidente della Regione.

Lunedì la Sicilia diventa zona gialla. Come riparte Favignana?

Si sta attrezzando. Riparte con ottimismo, con il successo della campagna vaccinale, anche se c'è stato qualche affollamento, ma è normale perchè c'è tanta voglia di partecipare alla campagna di vaccinazione. Si stanno attrezzando gli esercenti e i titolari di bar e ristoranti con il suolo pubblico. Aspettiamo l'estate e speriamo che come lo scorso anno l'afflusso sia significativo anche per ripagarci delle perdite economiche di questi mesi in zona arancione.