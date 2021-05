Bar e ristoranti e non solo: cosa cambia da domani, 1° Giugno. Le linee guida 

31/05/2021 06:00:00

Da domani, 1° Giugno, per le Regioni in zona gialla, compresa la Sicilia, cambiano alcune cose importanti. La principale è che si potrà andare al ristorante o al bar anche al chiuso.

Quali sono gli orari del coprifuoco?

In zona gialla c’è coprifuoco dalle 23 alle 5 fino al 6 giugno.

Dal 7 giugno dalle 24 alle 5.

Dal 21 giugno non c’è coprifuoco.

Che cosa devono fare i ristoratori prima dell'apertura?

Definire «il numero massimo di presenze contemporanee (all’aperto e soprattutto al chiuso) in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria». E rendere disponibili e obbligatori prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale.

Che distanza deve esserci tra i tavoli?

«Almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors)».



I conviventi devono mantenere il distanziamento?

No, non è previsto.



Quanti posti devono essere previsti a tavola?

Non c’è più un limite, indispensabile è mantenere il distanziamento.



Quando va indossata la mascherina al ristorante?

«In ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo tranne nei momenti del bere e del mangiare». Il personale del ristorante la deve indossare sempre.



Si può consumare al bancone?

Sì, dal 1 giugno è consentito. Si deve assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).



Nei bar c'è un limite di persone all'interno?

Se non ci sono posti a sedere «si deve consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio)».

Si può organizzare il buffet?

«Solo mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina».



I clienti possono servirsi da soli?

«Solo ai buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose».



Ai banchetti per matrimoni e cerimonie è obbligatorio il green pass?

Sia che la cerimonia si svolga in area bianca, sia – dal 15 giugno – che si celebri in zona gialla, i partecipanti dovranno avere il green pass, vale a dire il certificato di vaccinazione, di avvenuta guarigione o un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la partecipazione all’evento.





Il numero delle persone a tavola, nei banchetti, è limitato?

No, è libero ma rispettando il distanziamento



Ai banchetti si può prevedere un'esibizione musicale?

Si, mantenendo il distanziamento di tre metri dal pubblico



Le discoteche sono aperte?

In zona bianca, sì: ma solo per ascoltare musica e consumare bevande. Le piste da ballo al momento sono ancora chiuse.

In zona gialla posso organizzare da domani feste a casa per compleanni o altro?

No. In zona gialla non si può. E' possibile solo invitare quattro adulti, e con il limite del coprifuoco. La regola vale anche per le feste per i più piccoli.

Posso portare amici in macchina?

No. Valgono ancora le regole del distanziamento: chi guida può portare al massimo altre due persone, se non conviventi, e devono sedere dietro.

