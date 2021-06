Ecco chi sono i nuovi Cavalieri della Repubblica a Marsala e in provincia di Trapani

01/06/2021 12:55:00

Ecco chi sono i cittadini di Marsala e della provincia di Trapani insigniti dal titolo di Cavaliere della Repubblica, onorificenze che saranno conferite questo pomeriggio dal Prefetto di Trapani.

Gli insigniti sono: Sig. Mariano Valenti, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in congedo – Ufficiale; Sig. Vincenzo Bonura, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri – Cavaliere; Dott. Camillo Capinteri, Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Trapani in quiescenza – Cavaliere; Sig. Alberto Catalanotti, Brigadiere Capo della Guardia di Finanza in quiescenza –

Cavaliere; Dott. Dario Cona, Commissario della Polizia di Stato in quiescenza – Cavaliere; Sig. Giovanni Di Pietro, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri – Cavaliere; Sig. Attilio Di Vincenzo, Ufficiale dell’Aeronautica – Cavaliere; Dott.ssa Teresa Fiscelli, Dirigente medico in quiescenza – Cavaliere; Sig. Attilio Montalto, Capitano di Vascello – Cavaliere; Sig. Salvatore Monteleone, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri – Cavaliere; Prof. Giovanni Salvatore Teresi, Docente in pensione – Cavaliere; Dott. Gianvito Emilio Vinci, Funzionario del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Cavaliere; Sig. Antonino Zinna, Caporalmaggiore Capo dell’Esercito – Cavaliere.

Le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, sono state conferite dal Presidente della Repubblica con decreto del 15 gennaio 2021, a tredici cittadini che si sono distinti per l’impegno professionale e sociale profuso nei confronti della comunità trapanese e che si sono resi particolarmente benemeriti nei confronti della Repubblica.

Questo pomeriggio alle 16,00, il neo Prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, presso il Palazzo del Governo, conferirà le Onorificenze della Repubblica Italiana anche a Giuseppe Giattino, marsalese, nato il 12 maggio 1921, che riceverà la Medaglia d’Onore, quale riconoscimento del sacrificio per essere stato deportato ed internato nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale a Marco Millocca, Caporal Maggiore Scelto dei Bersaglieri, sarà insignito della Medaglia d’oro per le Vittime del Terrorismo.