Mazara, nuovo coordinamento comunale di Partecipazione Politica

01/06/2021 22:05:00

L'Assemblea dei soci di Partecipazione Politica, riunitasi il 30 maggio nel cortile del Mulino Bonacasa, ha rinnovato il proprio Coordinamento.

I membri del gruppo civico hanno affidato, per i prossimi due anni, a Paola Caltagirone e Paola Galuffo rispettivamente il ruolo di Coordinatrice e Vice Coordinatrice, a Stefano Bonacasa quello di segretario, a Giuseppe Angileri il compito di tesoriere mentre Gaetano Lamia sarà il rappresentante politico nel Coordinamento.

L'assemblea, con le scelte fatte ha confermato "lo spirito rinnovatore, l'attenzione al protagonismo dei giovani e delle donne, lo sguardo all'ecologia, all'ambiente e ai diritti e la vocazione al coinvolgimento di Partecipazione Politica". Soddisfazione per i lavori assembleari da parte del gruppo politico nelle parole del Sindaco Salvatore Quinci che ha definito Partecipazione Politica "seme per la città di Mazara" e "cuore pulsante per un nuovo attivismo civico a supporto dell'amministrazione". L'assemblea ha inoltre eletto il Comitato di Garanzia nelle persone di Giuseppe Mirasolo, Pietro Quinci e Francesco Sciacchitano.