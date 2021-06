Vaggio nella musica di Nikkos, il flautista e polistrumentista trapanese Vincenzo Bifaro

04/06/2021 08:00:00

Un viaggio nella musica e nella vita di Nikkos, un'intervista al maestro flautista, polistrumentista e compositore trapanese Vincenzo Bifaro.

Nikkos vive da 28 anni in Giappone, a Tokyo, e fuori dall'Italia da 36 anni, prima in Francia, poi negli Stati Uniti.

Sono decine gli album/cd pubblicati, le colonne sonore, ma anche la musica per la pubblicità, per programmi televisivi e radiofonici. La sua musica d'ambiente è usata anche per scopi medici nella musicoterapia, Nikkos ha realizzato tanti concerti live, e sono tante le interviste e gli articoli a lui dedicati in riviste musicali specializzate.

Qui il video del documentario sulla sua vita, con un'introduzione sulla Sicilia ed in particolare su Trapani:

